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Движение трамваев № 27 возобновлено в Нижнем Новгороде

Теперь он снова курсирует по улице Белинского.

Движение трамваев № 27 «Московский вокзал — Трамвайное депо № 1» возобновлено в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.

Теперь вагоны следуют по полному маршруту — через улицы Ошарскую и Белинского.

«На участке улицы Белинского (от улицы Ошарской до улицы Кулибина) полностью выполнены строительно-монтажные работы, включая замену путей и контактной сети», — рассказали в ЦРТС.

Сегодня утром на маршруте курсировали одиннадцать трамваев. Первые рейсы были выполнены по расписанию.

Ранее сообщалось, что движение троллейбусов № 31 приостановлено в Нижнем Новгороде до 16 декабря.