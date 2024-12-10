Движение трамваев № 27 возобновлено в Нижнем Новгороде

Движение трамваев № 27 «Московский вокзал — Трамвайное депо № 1» возобновлено в Нижнем Новгороде, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Теперь вагоны следуют по полному маршруту — через улицы Ошарскую и Белинского.
«На участке улицы Белинского (от улицы Ошарской до улицы Кулибина) полностью выполнены строительно-монтажные работы, включая замену путей и контактной сети», — рассказали в ЦРТС.
Сегодня утром на маршруте курсировали одиннадцать трамваев. Первые рейсы были выполнены по расписанию.
Ранее сообщалось, что движение троллейбусов № 31 приостановлено в Нижнем Новгороде до 16 декабря.