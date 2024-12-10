Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме с устройством на работу

У тех людей, которые откликнулись на анкету, мошенники выманивают персональную и банковскую информацию. После чего они приглашают свою жертву на дистанционное собеседование. В ходе разговора работодатели рассказывают о преимуществах вакансии и узнают о навыках соискателя.