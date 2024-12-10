Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме с устройством на работу

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
У тех людей, которые откликнулись на анкету, мошенники выманивают персональную и банковскую информацию. После чего они приглашают свою жертву на дистанционное собеседование. В ходе разговора работодатели рассказывают о преимуществах вакансии и узнают о навыках соискателя.
В итоге аферисты просят человека перевести деньги. По их словам, это необходимо для подписания трудового договора. Как правило, мошенники говорят, что перевод денег нужен для оплаты обучения, медосмотра или покупки спецодежды. Также злоумышленники могут попросить подтвердить актуальность банковской карты якобы для перечисления зарплаты или установить на телефон приложение, содержащее вирусы.
Чтобы не попасться на крючок мошенников, воронежцам советуют отказываться от места работы, если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки работодатель просит деньги. Подлинность вакансии можно проверить на сайте компании или при помощи ресурсов для поиска работы.