В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Казинца

В сообщении сказано, что спасателям 9 декабря 2024 года поступила информация про утонувшую пенсионерку в ванной комнате в квартире, расположенной по улице Казинца в Минске. Говорится, что сотрудники МЧС извлекли из ванны женщину 1948 года рождения.