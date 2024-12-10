В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Казинца. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что спасателям 9 декабря 2024 года поступила информация про утонувшую пенсионерку в ванной комнате в квартире, расположенной по улице Казинца в Минске. Говорится, что сотрудники МЧС извлекли из ванны женщину 1948 года рождения.
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