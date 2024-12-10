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В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Казинца

МЧС сообщило про пенсионерку, утонувшую в квартире на улице Казинца в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Казинца. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что спасателям 9 декабря 2024 года поступила информация про утонувшую пенсионерку в ванной комнате в квартире, расположенной по улице Казинца в Минске. Говорится, что сотрудники МЧС извлекли из ванны женщину 1948 года рождения.

Также мы писали, что 21-летнего жителя Минска судили за уклонение от призыва в армию: «Вместо срочной службы уехал в Польшу».

Ранее в Беларуси ОМОН задержал троих иностранцев, которым грозит до 15 лет.

Тем временем жительница Могилева думала, что выиграла в лотерею, но пошла в милицию.