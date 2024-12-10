Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ

«Мы привозили образцы, которые сейчас выращиваются на территории республики, несмотря на то, что у нас декабрь на дворе. Это клубника, малина. Всех ну очень сильно удивило, что это реально можно выращивать сейчас у нас. Поэтому нужно серьезно заниматься маркетингом, рекламировать, продвигать».