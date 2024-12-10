Предновогодняя клубника из Крыма произвела фурор на ЯМЭФ

По его словам, многие участники форума, в том числе из принимающего гостей Башкортостана, не могли поверить, что в это время года в Крыму можно получить урожай клубники.
«Мы привозили образцы, которые сейчас выращиваются на территории республики, несмотря на то, что у нас декабрь на дворе. Это клубника, малина. Всех ну очень сильно удивило, что это реально можно выращивать сейчас у нас. Поэтому нужно серьезно заниматься маркетингом, рекламировать, продвигать».
Клубника к Новому году: в Крыму разработали уникальную технологию.
Причем продвигать более активно нужно не только ягоды, выращенные крымскими садоводами, — это касается всей сельскохозяйственной продукции республики, подчеркнул министр.
Так, например, по его словам, в Башкортостане остались под большим впечатлением от крымских сыров.
«Мы представили два крупнейших завода, которые производят сыр, и сравнивали с образцами на территории республики Башкортостан — наши сыры выигрывают очень значительно. Крымским содержанием, подачей. Они ориентированы более на использование в виде десерта, это другой формат: сыр более острый, тонкий. Крымская продукция меняет подходы и в сыроварении тоже, и это нужно продвигать», — заметил Кратюк.
Также, по словам министра, в Башкирии оказались поражены разнообразием крымских вин, которые теперь будут приобретаться здесь для республики.
«Оказалось, что нашу крымскую продукцию знают несколько винодельческих домов. Мы в этот раз привезли достаточно большую линейку вин. И для потребителей республики было очень приятно узнать, что есть вина совершенно других брендов, вина в другом варианте, есть продукция, которая для них незнакома», — сказал Кратюк.
Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы.
В свою очередь Крым заинтересовался технологиями, которые используются на территории республики Башкортостан в сфере животноводства, добавил он.
«И, я думаю, у нас будет достаточно продуктивная работа в течение нескольких месяцев — мы попытаемся опыт применить у себя на территории», — заключил министр.
Ялтинский международный экономический форум — международное деловое мероприятие в экономической сфере — проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. В этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.