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«Использовали запрещенные продукты»: прокуратура провела масштабную проверку питания в омских школах и детсадах

Прокуратура выявила более 700 нарушений на кухнях школ и детсадов Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура рассказала о результатах проверки организации питания в школах и детсадах. Всего в ведомстве выявили более 700 нарушений.

Из основных нарушений в прокуратуре отметили урезание порций, выдаваемых учащимся, а также разработку цикличного меню, которое не учитывало возрастные группы детей.

В школах и детсадах Колосовского, Таврического, Кормиловского и Шербакульского районов на некоторых продуктах отсутствовала маркировка, в том числе и с указанием срока годности.

В ряде образовательных учреждений Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов и Омска часть продуктов хранилась без соблюдения температурного режима.

На кухнях школ Азовского, Марьяновского и Муромцевского районов не было специального оборудования для хранения и приготовления еды, а также в помещениях повара не следили за температурой и влажностью.

В некоторых школах повара использовали запрещенные для приготовления продукты. Так, в Любинском и Черлакском районах учащиеся питались мясом птицы механической обвалки, а также продуктами с заменителем молочного жира.

В общей сложности прокуратуре удалось обнаружить порядка 700 нарушений. Ведомство внесло более 350 актов реагирования. Проверки в школах и детсадах продолжатся.