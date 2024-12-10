Елена Летучая выложила фото без бюстгальтера

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая снялась без бюстгальтера. Она опубликовала фото в Instagram.
46-летняя Елена Летучая позировала в белом халате, оголив плечи. Телеведущая также надела браслеты и кольцо. Знаменитость была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с черной тушью, темно-розовой помадой и румянами. Артистка сидела на кухне за столом.
«Она воин, хотя выглядит как цветок», — подписала фото Летучая.
В ноябре Елена Летучая улетела отдыхать к Индийскому океану и показала фото, сделанные в отпуске. На одном из кадров телеведущая была запечатлена в черном бикини, а на втором — в красном. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На Мальдивы знаменитость улетела вместе с матерью. Она также опубликовала ее фото в бассейне в соцсетях.
Прошлой весной Елена Летучая признавалась, что в самом начале «Ревизорро» сама провоцировала участников шоу на скандал, чтобы привлечь внимание к программе. Позже, отмечала она, конфликты стали происходить сами по себе на постоянной основе.