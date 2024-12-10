Елена Летучая выложила фото без бюстгальтера

В ноябре Елена Летучая улетела отдыхать к Индийскому океану и показала фото, сделанные в отпуске. На одном из кадров телеведущая была запечатлена в черном бикини, а на втором — в красном. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На Мальдивы знаменитость улетела вместе с матерью. Она также опубликовала ее фото в бассейне в соцсетях.