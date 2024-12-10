В Анадыре запустят систему мерзлотного мониторинга к концу 2025 года

В дальнейшем мощности сервера позволяют подключать к системе автоматизированные сети других населенных пунктов Чукотки. Однако как минимум три года система будет функционировать в опытном режиме. «Это позволит в дальнейшем сокращать сроки создания систем мониторинга в других населенных пунктах региона. Кроме финансовой обеспеченности, остро стоит вопрос кадров. Но и эта проблема в стадии разрешения. Нужно отметить, что в последние несколько лет идеи мерзлотного мониторинга населенных пунктов Чукотки, региональной мерзлотной службы получают поддержку научной общественности, народного фронта, исполнительной власти различных уровней», — рассказал Трегубов.