В Анадыре запустят систему мерзлотного мониторинга к концу 2025 года

АНАДЫРЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Создание системы мерзлотного мониторинга в Анадыре планируется завершить к концу 2025 года. Новая концепция мерзлотного мониторинга предполагает моделирование температурных полей в грунтах на территории города, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Анадырского обособленного подразделения Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Олег Трегубов.
«Создание системы мерзлотного мониторинга в Анадыре планируется к концу 2025 года. Новая концепция мерзлотного мониторинга, реализуемая на Чукотке и конкретно в Анадыре, предполагает картирование таликов (участков незамерзающей породы среди многолетней мерзлоты — прим. ТАСС) и моделирование температурных полей в грунтах на территории города, обоснование размещения сети наблюдательных скважин и геофизических профилей, которые позволят контролировать температуру и распространение границ таликов. В Анадыре это уже сделано в 2021, 2023 годах. Выделено 20 опасных зон, которые могут угрожать 223 зданиям», — рассказал Трегубов.
Он уточнил, что бурение недостающих скважин и установка измерительного оборудования, ежегодные геофизические работы на контрольных профилях запланированы на 2025 год. «Речь идет о 35 скважинах глубиной 10,5 м и 12 профилях длиной 50−100 м», — отметил ученый.
Особенность подхода.
Эксперт подчеркнул, что в рамках предлагаемого подхода имеется возможность краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития мерзлотных условий, в том числе угроз объектам городской инфраструктуры, принятия превентивных мер по купированию угроз. «Именно возможность прогноза отличает мониторинговые системы от охранных систем», — уточнил собеседник агентства.
Создание автоматизированных систем наблюдений различных параметров, в том числе и температуры грунтов, не является «ноу-хау», уточнил он. «В РФ работает несколько предприятий, занимающихся изготовлением, соответствующего оборудования и его установкой. Достоинство таких систем — круглогодичный удаленный доступ к скважинам и моментальный — к базам данных измерений, экономия времени и трудозатрат на измерения. В рамках создания нашей системы мониторинга новизна автоматизированной сети заключается в объекте наблюдений. Это площадь населенного пункта в целом и границ (центра) таликов, в частности», — пояснил эксперт.
Трегубов предположил, что новый подход позволит моделировать пространственные модели сезонных и многолетних температурных полей, определять скорости наступления таликов на различных глубинах и в различных условиях. «Опыт же предшественников, в основном, связан с автоматизацией измерений температуры в скважинах в основании отдельных зданий и сооружений, определением и прогнозированием сезонной и многолетней динамики температуры в конкретной скважине», — отметил он.
Опытные работы.
Опытный сегмент автоматизированной сети мониторинга температуры грунтов состоит из шести скважин, расположенных в различных условиях: в центре и на границе таликов, на различном удалении от границы протаивания, в нормальных мерзлотных условиях в основании фундаментов зданий.
«Данные измерений температуры на глубинах 1, 3, 5 и 10 м передаются на сервер с интервалом шесть часов. Измерения ведутся год и охватывают сезонную динамику температуры. Перед опытным сегментом стояла, по сути, бытовая задача — оценить степень и характер вандализма в отношении приборов для совершенствования мер их защиты. За год было два случая вандализма, которые достаточно быстро были устранены, меры защиты разрабатываются», — добавил научный сотрудник.
В дальнейшем мощности сервера позволяют подключать к системе автоматизированные сети других населенных пунктов Чукотки. Однако как минимум три года система будет функционировать в опытном режиме. «Это позволит в дальнейшем сокращать сроки создания систем мониторинга в других населенных пунктах региона. Кроме финансовой обеспеченности, остро стоит вопрос кадров. Но и эта проблема в стадии разрешения. Нужно отметить, что в последние несколько лет идеи мерзлотного мониторинга населенных пунктов Чукотки, региональной мерзлотной службы получают поддержку научной общественности, народного фронта, исполнительной власти различных уровней», — рассказал Трегубов.
По его словам, идет обсуждение регионального закона «Об охране и рациональном использовании многолетней мерзлоты», который предусматривает создание систем мониторинга населенных пунктов Чукотки и региональной государственной службы по мониторингу многолетней мерзлоты.
Трегубов уточнил, что в соответствии с региональным планом по адаптации к изменениям климата, следующим населенным пунктом, где планируется создание системы мерзлотного мониторинга, является Певек — северные ворота Чукотки.
На инициативных началах ученые провели в Певеке геофизические работы, составили каталог сохранившихся наблюдательных скважин, провели переговоры о сотрудничестве с городскими властями. «Трудности создания в Певеке системы мониторинга, кроме финансов и кадров, связаны с низким качеством мобильной связи и Интернета. В планах правительства РФ обеспечить Певек кабельной связью к концу 2026 года. Соответственно, мы планируем создание в городе системы мониторинга в 2029—2030 году», — заключил Трегубов.