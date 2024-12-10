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Клеопатра и Добрыня Никитич родились в Челябинске осенью 2024 года

В ЮУГМУ рассказали о самых редких и самых популярных именах для младенцев.

Источник: Freepik

Осенью 2024 года в Челябинске появились на свет малыши, которых назвали Добрыня Никитич и Клеопатра. О самых оригинальных и самых редких именах для новорождённых рассказали в клинике ЮУГМУ.

В числе самых популярных детских имён — Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Возвращается мода на имя Вера. При этом Мишами, Светами, Петями, Наташами и Ирами малышей в роддоме клиники называли реже всего.

Всего за минувшую осень в роддоме ЮУГМУ на свет появились 754 ребёнка. В том числе 21 двойня, из которых восемь — «королевские», когда рождаются мальчик и девочка.

демография