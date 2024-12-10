Клеопатра и Добрыня Никитич родились в Челябинске осенью 2024 года

Осенью 2024 года в Челябинске появились на свет малыши, которых назвали Добрыня Никитич и Клеопатра. О самых оригинальных и самых редких именах для новорождённых рассказали в клинике ЮУГМУ.
В числе самых популярных детских имён — Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Возвращается мода на имя Вера. При этом Мишами, Светами, Петями, Наташами и Ирами малышей в роддоме клиники называли реже всего.
Всего за минувшую осень в роддоме ЮУГМУ на свет появились 754 ребёнка. В том числе 21 двойня, из которых восемь — «королевские», когда рождаются мальчик и девочка.