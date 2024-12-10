Рэпер Johnyboy объявил, что отказывается от своего псевдонима

Латвийский русскоязычный хип-хоп-артист Johnyboy (Денис Василенко) на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказал, что меняет сценическое имя. Теперь он творит в группе Dark Akademia.
Участники группы Dark Akademia.
Соцсети Dark Akademia.
В ролике исполнитель признался, что с 2011 года думал о смене ника, который выдумал себе в семилетнем возрасте. По словам Johnyboy, под нынешним именем он делал музыку, в основном чтобы заработать, и не получал от процесса никакого удовольствия. В конце концов рэпер понял, что жанр, в котором он хочет работать, — это альтернативный рок. Так появился проект Dark Akademia. Первый сингл коллектива, «Выйти из себя», уже увидел свет вместе с анимационным клипом.
«Dark Akademia — это про вечную жажду знаний, про темные оттенки не только в цветах одежды. Про некую темноту в каждой, даже самой позитивной песне. Приглашаю вас в мир, в котором всегда пасмурно и тем не менее красиво, интересно и загадочно», — поделился Василенко.
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