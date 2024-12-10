Рэпер Johnyboy объявил, что отказывается от своего псевдонима

В ролике исполнитель признался, что с 2011 года думал о смене ника, который выдумал себе в семилетнем возрасте. По словам Johnyboy, под нынешним именем он делал музыку, в основном чтобы заработать, и не получал от процесса никакого удовольствия. В конце концов рэпер понял, что жанр, в котором он хочет работать, — это альтернативный рок. Так появился проект Dark Akademia. Первый сингл коллектива, «Выйти из себя», уже увидел свет вместе с анимационным клипом.