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По еще одному участку реконструируемой уфимской улицы Пугачева запустили движение

В Уфе открыли новый участок реконструируемой улицы Пугачева.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 декабря, в Уфе открыли движение на еще одном участке дороги реконструируемой улицы Пугачева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Для автомобилистов предоставили возможность двигаться по одной полосе в каждом направлении от улицы Бельской до Геофизиков. Для обеспечения безопасности на перекрестке Бельская-Пугачева установили светофор.

Как утверждают городские службы, автомобильный трафик внутри Кузнецовского затона должен будет уменьшиться, а весь транзитный транспорт будет направлен на улицу Геофизиков.

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