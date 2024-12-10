Аварию, оставившую без тепла тысячу домов в Хабаровске, устранили

ЧП произошло днём 10 декабря в районе улицы Совхозной. Серьёзный прорыв тепломагистрали оставил без тепла около 700 частных и 269 многоквартирных домов, а также 17 общежитий. Мэр города Сергей Кравчук, действуя в соответствии с губернаторским курсом на оперативность и результат, провел экстренное совещание и поставил задачу восстановить теплоснабжение до конца рабочего дня.