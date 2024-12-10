Аварию, оставившую без тепла тысячу домов в Хабаровске, устранили

В Хабаровске оперативно устранили последствия масштабной коммунальной аварии благодаря слаженной работе коммунальных служб и жесткому контролю со стороны губернатора Дмитрия Демешина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
ЧП произошло днём 10 декабря в районе улицы Совхозной. Серьёзный прорыв тепломагистрали оставил без тепла около 700 частных и 269 многоквартирных домов, а также 17 общежитий. Мэр города Сергей Кравчук, действуя в соответствии с губернаторским курсом на оперативность и результат, провел экстренное совещание и поставил задачу восстановить теплоснабжение до конца рабочего дня.
Бригады СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» незамедлительно выехали на место аварии, а руководство компании держало процесс ремонта под постоянным контролем.
«Наша задача — вернуть тепло в дома жителей к вечеру, чтобы люди не испытывали дискомфорта», — отметил мэр. Также он поручил включить аварийный участок в план капитального ремонта, отметив критический износ теплотрассы.
К 16:55 отопление и горячая вода поступили в дома хабаровчан. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.