«Пришлось уйти в слезах»: слепую сибирячку с детьми выгоняли из кинотеатра из-за собаки-поводыря в Иркутске

«В слезах пришлось выйти, так и не посмотрев фильм…», — анонимный пост с жалобой на один из иркутских кинотеатров появился в местном паблике утром 8 декабря. КП-Иркутск удалось выйти на автора публикации — это 31-летняя Марина Данькова из Шелехова. В минувшие выходные она решила свозить 8-летнего сына и 14-летнюю племянницу на мультфильм. Однако покинуть зал пришлось еще до начала сеанса. И поводом стал двухлетний Макар — собака женщины. Дело в том, что Марина слепая. А Макар — не просто животное, это собака-поводырь.
Подробности — в материале КП-Иркутск.
Питомец стал настоящим членом семьи.
Проблемы со зрением у Марины Даньковой начались вскоре после рождения. Ей только исполнилось 11 месяцев, когда она получила химический ожог. И если левый глаз полностью ослеп, то правым она могла познавать мир. Хотя и на нем зрение не было 100%-м, девочка различала лишь большие предметы. Вскоре Марине оформили инвалидность. Однако и прописали очки для зрения. С их помощью она научилась в обычной школе читать и писать. А после выпуска поступила наравне со сверстниками в педагогический колледж.
Сибирячка отработала четыре года по специальности — учителем начальных классов. А вскоре парень, с которым Марина выросла в одном дворе, сделал предложение руки и сердца. Свадьбу сыграли в 2016-м. В том же году у пары родился абсолютно здоровый сын.
— В 2019 году я снова стала терять зрение, то есть то, что от него осталось. Сейчас процент правого глаза составляет 0,002%. Новое положение подтолкнуло меня на мысль о собаке-поводыре, — говорит Марина.
Три года назад Марина обратилась в Московский учебно-кинологический центр с просьбой подыскать ей друга. Встала в очередь. И вот летом 2024 года сибирячке наконец-то подобрали питомца. Марина и Макар провели в Москве примерно около двух недель под чутким наблюдением инструкторов.
— Макара полюбила, как только увидела, — говорит женщина. — Он стал настоящим членом семьи и совершенно незаменимым, когда супруг отправился добровольцем в зону СВО.
«Угрожал вызвать полицию».
— Первое время нас пытались выгнать из автобусов, — рассказывает Марина. — Водители, не зная, что это собака-поводырь, просили покинуть салон. А однажды на рынке попросили предоставить документы. Мол, собака — негигиенично. Но у меня всегда при себе паспорт Макара. В нем прописаны выдержки из законов, которые позволяют беспрепятственно входить в любые общественные места.
Днем 7 декабря Марина с детьми решила съездить в Иркутск, немного развеяться. Недавно в ее семье произошла трагедия — глава семьи погиб в зоне СВО.
— На сайте кинотеатра сын специально выбрал три места — 7, 8 и 9 — в пятом ряду 11-го кинозала. Для нас эти цифры имеют особый смысл. Когда муж был жив, всегда выкупал только 7, 8 и 9-е кресла, — рассказывает Марина.
Кинотеатр располагается в торговом центре. В него семью с собакой спокойно пропустили. Даже контролер, принимая билеты, не попросил документов на Макара. Но только Марина заняла с детьми места, как подошел менеджер кинозала.
— Мужчина просил покинуть кинотеатр либо отвести собаку в специальное место. Я же стала отвоевывать право на присутствие — показала паспорт Макара. Но менеджер пригрозил вызвать полицию. После того, как я согласилась, он ушел. Однако вскоре вернулся с руководителем. Женщина, увидев документ, попросила пересесть на первый ряд. Мы согласились.
Грозит штраф.
Однако сын Марины хотел сидеть именно там, где они привыкли смотреть фильмы с отцом. Настроение у ребенка было испорчено. Сибирячка вызвала полицию в кинотеатр, но дежурный сообщил, что пришлет участкового к ней домой. В итоге семья ушла из кинотеатра, не посмотрев мультик. В региональной прокуратуре уже проводится проверка.
— Прокуратура Свердловского района Иркутска проводит проверку исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, обеспечения доступной среды, а также иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области.
КП-Иркутск пыталась связаться с администрацией кинотеатра. Но трубку никто не так и не поднял. Надеемся, что кинозал все-таки выйдет на связь и даст свой комментарий.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.
Роман Романенко, юрист:
— Все организации России должны обеспечивать инвалидам, использующим собак-проводников, условия для беспрепятственного доступа к объектам организации культуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Неисполнение этих требований влечет ответственность по факту уклонения от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур (предусмотрено статьей 9.13 КоАП РФ). В свою очередь, это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.