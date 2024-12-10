«Пришлось уйти в слезах»: слепую сибирячку с детьми выгоняли из кинотеатра из-за собаки-поводыря в Иркутске

Проблемы со зрением у Марины Даньковой начались вскоре после рождения. Ей только исполнилось 11 месяцев, когда она получила химический ожог. И если левый глаз полностью ослеп, то правым она могла познавать мир. Хотя и на нем зрение не было 100%-м, девочка различала лишь большие предметы. Вскоре Марине оформили инвалидность. Однако и прописали очки для зрения. С их помощью она научилась в обычной школе читать и писать. А после выпуска поступила наравне со сверстниками в педагогический колледж.