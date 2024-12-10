Экс-глава минимущества Ростовской области прокомментировал свое увольнение

Бывший министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Евгений Осыченко прокомментировал в Telegram свою отставку.
Экс-чиновник рассказал, что постарался провести последний рабочий день как обычно, также выполняя поставленные перед ним задачи.
— Помните фильм «Утомленные солнцем»? Комдив Котов говорит: «А ты что думал, я бумажечки всякие стану жечь? Письма писать?». И вот я постарался провести свой последний день в здании правительства, в своем кабинете, как обычный день.
Начал с ежедневной чашки кофе, потом — обсуждение планов на неделю, оперативка у губернатора, заседание правительства. Почта. Начальники отделов с текущими вопросами. Решения. Даже планы на будущее. В общем обычный понедельник, — написал Евгений Осыченко.
Ранее увольнение Евгения Осыченко утвердил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Теперь исполняющим обязанности главы минимущества Дона временно стал заместитель министра Станислав Хлудин.
Напомним, Евгений Осыченко возглавлял донское министерство имущественных и земельных с декабря 2020 года. До этого в разные периоды он руководил юридическим комитетом областного правительства и правовым управлением при губернаторе.