Русская, Крымская или Европейская: Какую ель выбрать и сколько она будет стоить в Ростове В Ростове новогоднее дерево продают за 43 тысячи рублей

— По сравнению с прошлым годом цены не изменились. Может что-то незначительно и подорожало, но процент минимальный. Лично я этого просто не замечаю. Конечно, бывает кто-то приходит и говорит, что все же подорожали. Но мы то помним цены на свой товар: не первый год работаем.