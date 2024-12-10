Русская, Крымская или Европейская: Какую ель выбрать и сколько она будет стоить в Ростове В Ростове новогоднее дерево продают за 43 тысячи рублей

В Ростове с декабря начали работать елочные базары. Всего их в этом году будет 30. И, как только они появились, туда устремились горожане: кто просто посмотреть, а кто сразу купить новогоднюю красавицу.
Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прошелся по елочным базарам и узнал, сколько они сейчас стоят.
Из-за небольшого размера многие предпочитают ставить не дерево, а набор из веточек на пенечке. Дмитрий КУТЕПОВ.
МИНИМУМ — ЗА 850 РУБЛЕЙ.
— На нашем рынке есть ассортимент на любой достаток, — рассказал один из торговцев новогодним счастьем. — Сосну Европейскую привозят из лесопитомника в Башкирии. А вот Крымскую выращивают у нас, в Ростовской области в обливском лесхозе. Мы сами ее высаживаем и ухаживаем. Ель Русскую доставляют из Пермского края. Из импортных в этом году: Сербские ель и пихта.
По словам продавца, иностранные ели и пихты — более красивые, а потому — и дороже.
— Кто-то любит пихту, кто-то — ель, кто-то сосну предпочитает, кто-то елку только русскую ставит. Цена на нашу отечественную сосну-европейку — от 850 рублей за дерево. Крымская — от 1 500 рублей и выше. Ель Русская — от 1 700 рублей. Импортная пихта — от 5 000 рублей за штуку.
Также пользуются популярностью и наборы на пенечках из хвойных веточек. Обычно их берут в офис, где можно поставить на стол. Или те, у кого в доме мало места и не получится поставить что-то большое. Они стоят от 1 500 до 1 800 рублей.
— У нас ценовая категория складывается из метража, пышности и стройности. Что в советское время считали так, что и сейчас.
В Советском районе Ростова проедают пихту за 43000 рублей. Дмитрий КУТЕПОВ.
ПОКА ПРИСМАТРИВАЮТСЯ.
— По сравнению с прошлым годом цены не изменились. Может что-то незначительно и подорожало, но процент минимальный. Лично я этого просто не замечаю. Конечно, бывает кто-то приходит и говорит, что все же подорожали. Но мы то помним цены на свой товар: не первый год работаем.
По словам собеседника, сейчас многие приходят присмотреться: что только будут приобретать. Также есть и те, кто сразу покупает. Делают это заранее, чтобы не суетиться потом. Другой собеседник подчеркнул, что основные продажи традиционно начинаются с 15 декабря. Есть и те, кто покупает елку даже 31-го числа.
Работник другого базара отметил, что у него обычно нарасхват — отечественные красавицы. А вот за иностранными приходят не так часто — все же цены кусаются и не каждому они по карману.
ПИХТА ЗА 43 ТЫСЯЧИ.
На одном из рынков Западного жилого массива корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» удалось найти пихту, за которую просят 43 000 рублей.
— Она больше трех метров в высоту и около двух метров в диаметре. Такая не поместится в квартире — высота потолков просто не позволит. А вот в частном доме у некоторых они высокие. Да и на улице она отлично встанет.
Выглядит, и правда, величественно: и пышная, и красивая. Вот только цена очень даже приличная. Верим, что кому-то она все же принесет счастье в наступающем году.
Многие покупают новогодних красавиц заранее, чтобы было из чего выбрать. Дмитрий КУТЕПОВ.
ЧТОБЫ ПОДОЛЬШЕ СТОЯЛА.
Один из торговцев новогодними елями с девятилетним стажем дал советы: как сделать так, чтобы живое дерево стояло подольше и радовало глаз.
— В первую очередь, принеся домой, его не нужно сразу заносить в тепло. Вначале лучше поставить в ванную или душевую кабинку, помыть. Все же при продаже они стоят в черте города, где много пыли.
После этого деревце лучше отнести на балкон, чтобы оно отстоялось не меньше суток. И только после этого заносить в тепло и наряжать.
Специалист советует поставить зимнюю красавицу в воду, чтобы она напилась воды и адаптировалась. Только место для этого нужно выбирать не у батареи, иначе иголочки быстро осыпятся.
Многие люди ставят деревце в песок и поливают.
— У нас есть и специальные подставки под воду. В них можно добавлять и различные подпитки, чтобы продлить жизнь елке.