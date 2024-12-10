Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Луле да Силве 79 лет. Он родился в 1945 году в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. В 1980 году политик стал основателем Партии трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы у действующего тогда лидера страны Жаира Болсонару и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года.