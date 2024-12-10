Президента Бразилии срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Как отмечается в пресс-релизе больницы Sirio-Libanes в городе Сан-Паулу на юго-востоке страны, Лулу да Силву госпитализировали после того, как лидер республики почувствовал головную боль. «МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая дома, произошедшего 19 октября. Операция прошла без происшествий», — говорится в заявлении медучреждения.
Как пояснили врачи, президенту пришлось провести краниотомию. Это процедура, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. Краниотомию провели для дренирования гематомы, то есть очищения гематомной полости, после чего ее оставляют частично открытой для оттока крови. «В настоящий момент президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — говорится в тексте.
19 октября Лула да Силва получил бытовую травму, упав в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов. Президент не поехал на саммит БРИКС в Казани
Луле да Силве 79 лет. Он родился в 1945 году в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. В 1980 году политик стал основателем Партии трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы у действующего тогда лидера страны Жаира Болсонару и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года.