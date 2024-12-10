Прокуратура нашла запрещенные продукты в питании омских школьников

«В Любинском и Черлакском районах, Центральном округе г. Омска при питании школьников использовались запрещенные для этого продукты (мясо птицы механической обвалки, продукты с заменителем молочного жира, в состав которых входят растительные масла и пальмовое масло и пр.)», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.