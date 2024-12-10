Прокуратура нашла запрещенные продукты в питании омских школьников

Так, в некоторых школах вскрылись факты использования запрещенных продуктов при питании школьников. Такие нарушения нашли в школах в Любинском и Черлакском районах, а также в Центральном округе Омска.
«В Любинском и Черлакском районах, Центральном округе г. Омска при питании школьников использовались запрещенные для этого продукты (мясо птицы механической обвалки, продукты с заменителем молочного жира, в состав которых входят растительные масла и пальмовое масло и пр.)», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Кроме того, отмечается, что на пищеблоках школ Азовского, Марьяновского и Муромцевского районов отсутствовало необходимое оборудование для хранения и приготовления пищи, не проводился контроль за температурой и влажностью в помещениях.
В омской прокуратуре добавили, что для устранения нарушений внесено более 350 актов реагирования.