170 «золотых» супружеских пар поздравили с юбилеем в Иркутске

В Иркутском областном театре юного зрителя имени А. Вампилова поздравили 170 семейных пар, которые прожили в законном браке 50 и более лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Поколение тех, кого мы сегодня поздравляем, выросло во времена, когда сломанную вещь было принято чинить, а не выбрасывать. И это отношение распространилось на все сферы жизни. Хочется, чтобы вы и дальше показывали подрастающему поколению, как нужно поддерживать, любить и беречь, — сказал вице-мэр города Сергей Кладов.
Юбиляры получили поздравительные письма, цветы, посмотрели праздничный концерт. Также рассказали секреты счастливой семейной жизни.
— Нужно постоянно развиваться, быть интересными друг для друга. Ну и конечно любить, уважать, уметь находить компромиссы, — рассказали супруги Штанько.
Со дня их свадьбы прошло 60 лет. Они воспитали двух детей, а сейчас присматривают за двумя внуками и тремя правнуками. А вот самым долгим союзом стал брак четы Киселевых, вместе они уже 70 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что реставрация памятника истории и культуры завершена в Иркутске.