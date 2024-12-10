170 «золотых» супружеских пар поздравили с юбилеем в Иркутске

— Поколение тех, кого мы сегодня поздравляем, выросло во времена, когда сломанную вещь было принято чинить, а не выбрасывать. И это отношение распространилось на все сферы жизни. Хочется, чтобы вы и дальше показывали подрастающему поколению, как нужно поддерживать, любить и беречь, — сказал вице-мэр города Сергей Кладов.