Семь улиц Омска останутся завтра без холодной воды

Завтра, 11 декабря, в Омске на семи улицах пройдет масштабное отключение воды. Сотрудники водоканала будут проводить ремонтные работы на улице 5-й Кордной, 9.
Холодной воды не будет на следующих адресах:
— Космический проспект, 12, 14, 14Д к.1, 14А/1;
— улица Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1, 11/1, 11 к.1;
— улица Сенной тупик, 1А, 3, 3А;
— улица 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9А, 26, 24, 24Б, 24А, 23А, 23 к.1, 30, 25А, 26;
— улица 4-я Кордная, 52А, 59А;
— улица 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4А, 6, 8, 9, 10, 11, 11А;
— Камерный переулок, 7, 9.
В омском водоканале добавили, что отключения воды планируются на протяжении всей недели.
Ознакомиться с полным списком ремонтных работ и адресов можно тут.