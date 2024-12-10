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Арина Соболенко устроила свидание с бойфрендом на этапе «Формулы-1» и примерила гоночный комбинезон

Белоруска Арина Соболенко устроила свидание с бойфрендом в боксах «Формулы-1».

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посетила финальную гонку «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби, которая прошла 8 декабря.

Первая ракетка на трассе «Формулы-1». Фото: социальные сети Арины Соболенко.

До начала нового теннисного сезона еще три недели, а значит, еще есть время, чтобы чередовать тренировки со светскими мероприятиями.

На сей раз Арина Соболенко посетила заключительный этап гонок «Формула-1» Гран-при Абу-Даби, который прошел в столице ОАЭ.

Причем, Арина не просто смотрели на гонки с трибун. Ее пригласили в боксы французской команды «Альпин».

Соболенко насладилась атмосферой гонок. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Она там облачилась в гоночный комбинезон и надела шлем. На Гран-при она была в компании своих коллег и бойфренда.

С Георгиосом Франгулисом Соболенко устроила свидание в гоночный день.

Свидание на гонках. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Франгулис, кстати, человек близкий к автогонкам. Ранее мы писали, что он гонял на «Порше» в Кубке вызова.

Арина и Георгиос побывали на гонках в Абу-Даби. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Арина Соболенко сейчас пребывает в отличном настроении и чувствует себя королевой.

На днях WTA признала ее игроком года, что логично. Именно Соболенко выиграла два из четырех турниров «Большого шлема» в 2024 году, завершив сезон на первой строчке рейтинга.

Ранее мы писали, как провела сезон Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».

Еще узнайте, что Арина Соболенко показала, сколько одежды меняет за день: «Проведи день со мной».

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