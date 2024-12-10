Как мы оказались в «Антисексусе» Платонова и что с этим делать

Это же воплощенный «Антисексус» Андрея Платонова. Фантастический мир, выдуманный писателем в 1926 году. В той странной Вселенной мужчин и женщин тоже развело какой-то невидимой силой по разным углам, и они не могли смотреть из этих углов друг на друга без страха: любое взаимодействие означало неминуемый ущерб. А физиология, а банальное любопытство как же? Но «Мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее». Однако на помощь несчастным (или все же счастливым освобожденным?) приходят предприимчивые коммерсанты: возвращая людям желание рациональными доводами о здоровье и предлагая способ безопасного его удовлетворения. Так мир захватывают специальные приборы, дарящие наслаждение без участия второго человека. И ста лет не прошло, а мы видим эту реальность наяву.