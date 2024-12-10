Киномузыка, фламенко и новогодние мелодии: 11 уютных зимних событий в Зеленоградске

В декабре театральная гостиная зеленоградского кафе «Солёная ворона» приглашает на 11 атмосферных творческих вечеров. Каждая встреча будет сопровождаться тематическим ужином от шеф-повара Константина Сорокина. В подборке «Клопс Афиши» рассказываем подробнее о предстоящих событиях.
1. «Адам и новое существо»
13 декабря, 18:00
Проект «неТеатр» покажет публике трагикомедию Марка Твена. «Представьте, что будет, если первый мужчина на Земле решит выступить на стендап-шоу? Что он может там рассказать? Наверное о том, как ему надоело это болтливое новое существо с длинными волосами…» — говорится в фабуле постановки.
2. «Классика, живопись, кино»
14 декабря, 18:00
Лауреат международных конкурсов и художественный руководитель фонда «Открытая сцена» Мария Архиреева представит уникальную программу. Прозвучат сочинения Шопена, Гершвина, Пьяццоллы и Моцарта в джазовой обработке.
Мария исполнит классические и современные произведения, музыку из любимых кинофильмов. В конце вечера состоится презентация картин художника Е. Архиреева.
3. Песни из советских кинофильмов
15 декабря, 18:00
Слушатели отправятся в музыкальное путешествие по золотому фонду советского кинематографа. Зрители смогут насладиться живым исполнением самых любимых и узнаваемых песен.
В репертуаре — композиции из культовых фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины» и многих других. Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, погружающим в атмосферу прошлого.
4. «Фламенко — танец страсти и любви»
20 декабря, 18:00
Спектакль, посвящённый невероятно чувственному жанру, родившемуся в Испании. Перед гостями выступит чемпионка России в номинации «Фламенко» Елена Ковзан.
5. «Ты моя мелодия»
21 декабря, 18:00
Песни из репертуара великого маэстро исполнит вокалист Санкт-Петербургской филармонии Владимир Гудожников — лауреат первой премии Всероссийского конкурса им. Рахманинова, первой премии в номинации «Молодые исполнители» VIII международного конкурса вокалистов «Янтарный соловей», дипломант XV международного конкурса вокалистов Bella voce.
Гости услышат знаменитые композиции «Мелодия», «Чёртово колесо», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Последняя электричка» и многие другие.
6. «Новогодние хиты на все времена»
25 декабря, 18:00
Музыкально-гастрономический вечер с участием трио KrissMen. В репертуаре бенда — самые узнаваемые и любимые мелодии, а также свежее прочтение знакомых джазовых стандартов. Обещают «зрелищное шоу, весёлую компанию, уютную атмосферу и совершенное застолье!».
7. Страницы «Голубого огонька»
26 декабря, 18:00
«Для многих жителей России встречать праздник с “Голубым огоньком” стало одной из основных новогодних традиций», — пишут об идее концерта. Зрители услышат культовые композиции из рейтинговой музыкальной передачи, ставшие символами главного зимнего торжества.
8. «Песни из советских кинофильмов»
27 декабря, 18:00
Ещё одно выступление Владимира Гудожникова, где прозвучат хиты из любимых отечественных кинолент. «Будем радоваться простым вещам: Новому году, друзьям, хорошей музыке и единому, целому, общему празднику всей страны», — пишут устроители.
9. «Незабытые мелодии»
28 декабря, 18:00
Концерт подарит праздничное настроение и возможность вспомнить самые известные песни прошлых лет.
10. «Наш Новый год»
29 декабря, 18:00
Публику порадуют музыкой из новогодних кинолент и другими мелодиями, которые подарят ощущение зимней сказки.
11. «Тариф новогодний»
30 декабря, 18:00
«Красочная программа, состоящая из новогоднего эстрадного концерта и фирменного ужина, вовлечёт зрителей в яркое праздничное действо», — рассказывают организаторы. Публику ждут любимые зимние композиции и великолепный вокал.