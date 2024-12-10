Киномузыка, фламенко и новогодние мелодии: 11 уютных зимних событий в Зеленоградске

Проект «неТеатр» покажет публике трагикомедию Марка Твена. «Представьте, что будет, если первый мужчина на Земле решит выступить на стендап-шоу? Что он может там рассказать? Наверное о том, как ему надоело это болтливое новое существо с длинными волосами…» — говорится в фабуле постановки.