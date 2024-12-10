В Омске назначили нового директора спорткомплекса «Юность»

Сегодня, 10 декабря, новым руководителем спортивного комплекса «Юность» назначен Илья Колоколов. Его коллективу представил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский.
По словам Баньковского, Илья Колоколов имеет значительный опыт в управлении спортивными учреждениями, нацелен на развитие потенциала комплекса, привлечение новых программ и реализацию инициатив.
«Уверен, что под его руководством “Юность” станет центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни», — отметил Евгений Баньковский.