Пять металкор-альбомов, которые нужно послушать для понимания жанра

Местами лонгплей звучит сыро и недоработанно, но стоит учитывать, в каком году он был записан и идею, с которой музыканты подходили к работе. Converge хотели создать нечто, что было бы максимально приближено к живому, почти концертному звуку. Этот подход не был чем-то критически новым для жанра и индустрии в целом, но всё равно сработал на ура. Невзирая на скромные коммерческие показатели, альбом снискал бешеный успех среди критиков и поклонников тяжёлой музыки. Ну и разумеется, определил развитие жанра на годы вперёд.