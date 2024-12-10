Пять металкор-альбомов, которые нужно послушать для понимания жанра

Металкор зародился во второй половине 80-х на стыке экстремального метала и хардкор-панка и завоевал популярность в нулевые. Хотя поклонники старой школы метала могут доказывать вам, что это сомнительный и чрезмерно лёгкий жанр, ежегодно у него появляются десятки последователей. Да и само направление продолжает развиваться, ежегодно норовя влезть на передовицы мейнстрима. Рассказываем о том, как жанр развивался на своём пике, через пять ключевых альбомов.
Converge — Jane Doe (2001).
Этот релиз по праву можно считать универсальным ответом на вопрос о лучшем металкор-альбоме в истории. Jane Doe вышел во времена, когда ню-метал потихоньку сдавал позиции. Он поразил андерграунд тяжёлой музыки своей депрессивностью и различными техническими новшествами.
Местами лонгплей звучит сыро и недоработанно, но стоит учитывать, в каком году он был записан и идею, с которой музыканты подходили к работе. Converge хотели создать нечто, что было бы максимально приближено к живому, почти концертному звуку. Этот подход не был чем-то критически новым для жанра и индустрии в целом, но всё равно сработал на ура. Невзирая на скромные коммерческие показатели, альбом снискал бешеный успех среди критиков и поклонников тяжёлой музыки. Ну и разумеется, определил развитие жанра на годы вперёд.
[AMATORY] — Неизбежность (2004) Выступление группы [AMATORY]
Соцсети [AMATORY]
Одними из первых, кто задумался, что в России не хватает тяжёлой быстрой музыки, стала питерская группа [AMATORY]. Это было целых 20 лет назад. Они начинали писать музыку с довольно любопытного комбо из неразборчивых грайндкор-песен и ню-метала, но потихоньку всё же пришли к более-менее понятной и страшно депрессивной музыке. К их второму альбому, вышедшему в 2004 году, эта формула зазвучала особенно ярко.
Это время в целом было плодотворным для российской тяжёлой музыки. Amatory удалось поработать с западным продюсером Якобом Хансеном, так что отечественный слушатель понял, как делают метал за рубежом. Группа также объединила усилия с другими молодыми коллективами — Jane Air и «Психеей» и обрела огромную нишевую популярность. Апогеем развития тяжёлой сцены стало создание телеканала A-One, главным слоганом которого были слова «Альтернатива есть». Сотрудники телеканала проводили премию RAMP. На её открытии выступили сами Korn. [AMATORY] получили награду в категории «Лучший клип» за песню «Чёрно-белые дни» и стали «Группой года».
Столь обширное признание, пускай и исключительно на нишевом уровне, говорит о том, что произошло нечто поистине уникальное. Спустя 20 лет очевидно, что без [AMATORY] не существовало бы очень многих отечественных металкор-коллективов.
Bullet For My Valentine — The Poison (2006) Участники группы Bullet For My Valentine.
Jo Hale /Getty Images.
Металкор произошёл от хардкора, но далеко не все группы пошли в направлении ещё большего ужесточения своего звука. Прочие — как, например, валлийская команда Bullet For My Valentine, — наоборот, решили сделать упор на мелодику и эмоциональность, не отказываясь при этом от агрессивных гитар и барабанов.
Это решение не встретило одобрения среди критиков и корифеев жанра, но и время, и коммерческий успех пластинки расставили всё по своим местам. Именно благодаря The Poison у Великобритании появилась собственная металкор-гордость. Сегодня музыкантов критикуют за излишнюю наивность лирики — из-за этого альбом звучит даже трогательно.
Именно это и принесло жанру ощутимый мейнстримный успех — притом благодарить за стоит не только BFMV, но и такие коллективы, как As I Lay Dying, Killswitch Engage и Underoath.
Stigmata — Stigmata (2007) Участники группы Stigmata.
Соцсети Stigmata.
Вот и она, одна из причин существования шутки «Верни мне мой 2007-й» и главный антипод мему про «Третье сентября». Люди, которые почти не вылезают из интернета, встречают осень песней Шуфутинского, а провожают композицией Stigmata как раз из этого альбома.
Любопытно, что коллектив собрался примерно в то же время, что и уже упомянутые [AMATORY], и в том же самом месте. Аналогично своим коллегам по жанру, Stigmata поначалу ориентировались на ню-метал, но постепенно стали от него отказываться. Музыкантам казалось, что только к третьему альбому они добились того звука, на создание которого надеялись с самого начала: мелодичного, эмоционального и отлично спродюсированного.
Если ранние релизы Stigmata звучат сыро, словно их записывали в гараже на низкопробный диктофон, то об их одноимённике так не скажешь. Чего стоит хотя бы мелодичное интро к тому самому «Сентябрю» или эпический масштаб треков «Последний день Помпеи» и «Оставь надежду». Они звучат так, словно тексты для Stigmata писала поэтесса Маргарита Пушкина — та самая, что создала множество хитов для «Арии».
«Неизбежность» [AMATORY] стояла на повторе у тех, кто жил в чёрно-белых красках, а Stigmata — у тех, кто любил добавить в свой пессимизм нотку мощного драматизма. Альбомы отлично звучали и рядом друг с другом.
Bring Me The Horizon — Sempiternal (2013) Выступление группы Bring Me The Horizon.
Martin Philbey/Getty Images.
За последние несколько лет Bring Me The Horizon примерили на себя немало стилистических масок и собрали немало обвинений в упрощении звука. В памяти многих, однако, всё ещё живёт безумный хаос их ранних альбомов с тех времён, когда фронтмен Оливер Сайкс ещё не сорвал голос и мог всё время орать в своё удовольствие.
По сей день одной из вершин их творчества и одним из самых коммерчески успешных релизов считается их четвёртый альбом, вышедший в 2013 году. Для поверхностного понимания его стилистики и наполнения достаточно знать, что именно в поддержку этого релиза вышли вирусные хиты Sleepwalking и Can You Feel My Heart. К этому моменту поклонники коллектива смирились с существованием предыдущей экспериментальной пластинки, поэтому не очень удивились изобилию электроники и на удивление отчётливым мелодиям. Для группы, начинавшей с хаотичного дэткора, это отличный результат.
Чем же так хорош Sempiternal? Работая над этим альбомом, Bring Me The Horizon ещё сохраняли агрессию и меньше ориентировались на TikTok. Контракт с крупным лейблом RCA Records позволил «брингам» развернуть свои амбиции, а приход в группу Джордана Фиша определил развитие их звучания на годы вперёд. Sempiternal стал вершиной гармоничного, но всё ещё тяжёлого звучания, после чего музыканты без особого зазрения совести отправились покорять степи жанров попроще.
Вы наверняка задумались над тем, как следить за развитием жанра и не пропускать ни одного нового альбома? Мы знаем ответ на этот вопрос: достаточно стать пользователем HiFi-стриминга Звук, входящего в семейство подписок СберПрайм. Зацените все его плюшки: