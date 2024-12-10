На Урале НОЦ планирует внедрить новый сепаратор на горнодобывающем комбинате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) завершили разработку нового сепаратора для обогащения рудных и нерудных полезных ископаемых, его точность составляет до 98%. Разработчики рассчитывают внедрить его на действующем горнодобывающем комбинате, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, который выполняет функции проектного офиса НОЦ.
«Все сепараторы разработаны в рамках УМНОЦ. Разработка XRT-сепаратора завершилась в ноябре 2024 года, следующий этап — внедрение в производственную линию действующего горнодобывающего комбината. Для анализа данных в сепараторах используются нейронные сети, точность их определения составляет 98,76%», — сказали там.
В вузе поясняют, что разработка ведется совместно с партнером — компанией «Аксалит». XRT-сепаратор применяется для обогащения рудных и нерудных полезных ископаемых. Разработка позволяет отделить необходимое сырье от даже самых мелких минералов: применен высокоточный рентгеновский датчик, способный обеспечивать обнаружение и сепарацию частиц от 10 мм.
«Компания “Аксалит” активный участник нашего научно-образовательного центра, на ее счету уже не один успешно реализованный с учеными УрФУ проект. Проект нового сепаратора для обогащения полезных ископаемых успешно прошел защиту нашей экспертной комиссии. Надеемся на дальнейшее успешное развитие проектов», — сказал ТАСС директор УМНОЦ Игорь Манжуров.
Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие.