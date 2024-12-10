11 и 12 декабря в Братске и Братском районе пройдёт мероприятие «Лишенник»

Госавтоинспекция напоминает: согласно статьи 32.7 КоАП РФ («Исчисление срока лишения специального права»), человек, лишённый права управления, должен сдать своё водительское удостоверение в Госавтоинспекцию в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, а в случае утраты удостоверения — заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения лица от сдачи удостоверения, срок лишения прерывается. Срок лишения начнется только со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения.

Кроме этого, при наличии иного удостоверения, дающего право управлять другими видами транспортных средств, водителю придется сдать и его. Речь идет, в первую очередь, об удостоверении тракториста-машиниста. Если водитель, лишённый права на управление транспортными средствами, не сдаст своё водительское удостоверение и удостоверение тракториста-машиниста в Госавтоинспекцию, то срок лишения даже не начнется.