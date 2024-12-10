Шоу «Лебединое озеро» с участием сестёр Авериных состоится в Нижнем Новгороде

14 декабря и 15 декабря днем показы шоу будут социальными, они пройдут в рамках ежегодной «Губернаторской елки». Около шести тысяч билетов на социальные показы будут распространены среди семей участников СВО; граждан, прибывших из ДНР и ЛНР; а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всех детей ждут сладкие подарки.