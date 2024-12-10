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Шоу «Лебединое озеро» с участием сестёр Авериных состоится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в КРК Нагорный в преддверии Нового года, 14 и 15 декабря, пройдет театрализованное гимнастическое шоу Лебединое озеро, главные роли в котором исполнят гимнастки Дина и Арина Аверины.

Источник: Нижегородская правда

14 декабря и 15 декабря днем показы шоу будут социальными, они пройдут в рамках ежегодной «Губернаторской елки». Около шести тысяч билетов на социальные показы будут распространены среди семей участников СВО; граждан, прибывших из ДНР и ЛНР; а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всех детей ждут сладкие подарки.

Вечерние показы 14 декабря и 15 декабря пройдут на коммерческой основе.

Шоу создано продюсерским центром Алексея Немова, четырехкратного Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, при участии Дины и Арины Авериных — призёров Олимпийских игр, многократных чемпионок мира и Европы. Шоу-спектакль сочетает в себе традиции великого русского балета и отечественной школы художественной гимнастики. Каждый показ шоу — одно из самых волнующих культурных и одновременно спортивных событий в России, которому нет аналогов в мире.

«Шоу выполняет свою миссию популяризации искусства и спорта, ведь это возможность заинтересовать зрителей красотой балета и художественной гимнастики. Легкая для просмотра и красочная постановка транслирует при этом важнейшие моральные ценности, а спортсмены, участвующие в шоу, вдохновят юных зрителей на занятия спортом и новые достижения», — отметили в продюсерском центре Алексея Немова.

Главные звезды шоу — Арина и Дина Аверины, роль принца исполнит премьер «Большого театра» Денис Родькин. Постановка объединяет на одной сцене знаменитостей художественной гимнастики, акробатики, воздушной гимнастики из Москвы и Санкт-Петербурга, представителей детских и юношеских спортивных и творческих коллективов. В проекте также участвуют артисты Школы классического балета им. Н. А. Долгушина (Санкт-Петербург).

Кроме того, в шоу задействованы артисты Нижегородского театра оперы и балета, спортсмены сборных команд России, Нижегородской области по художественной, эстетической гимнастике и акробатике, а также ученики школы олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике.

Режиссер-постановщик шоу — заслуженный тренер России, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка. Продюсер театрализованного гимнастического шоу — Оксана Симонова.

Организатором проекта является продюсерский центр Алексея Немова при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».

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