Шоу «Лебединое озеро» с участием сестёр Авериных состоится в Нижнем Новгороде

14 декабря и 15 декабря днем показы шоу будут социальными, они пройдут в рамках ежегодной «Губернаторской елки». Около шести тысяч билетов на социальные показы будут распространены среди семей участников СВО; граждан, прибывших из ДНР и ЛНР; а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всех детей ждут сладкие подарки.
Вечерние показы 14 декабря и 15 декабря пройдут на коммерческой основе.
Шоу создано продюсерским центром Алексея Немова, четырехкратного Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, при участии Дины и Арины Авериных — призёров Олимпийских игр, многократных чемпионок мира и Европы. Шоу-спектакль сочетает в себе традиции великого русского балета и отечественной школы художественной гимнастики. Каждый показ шоу — одно из самых волнующих культурных и одновременно спортивных событий в России, которому нет аналогов в мире.
«Шоу выполняет свою миссию популяризации искусства и спорта, ведь это возможность заинтересовать зрителей красотой балета и художественной гимнастики. Легкая для просмотра и красочная постановка транслирует при этом важнейшие моральные ценности, а спортсмены, участвующие в шоу, вдохновят юных зрителей на занятия спортом и новые достижения», — отметили в продюсерском центре Алексея Немова.
Главные звезды шоу — Арина и Дина Аверины, роль принца исполнит премьер «Большого театра» Денис Родькин. Постановка объединяет на одной сцене знаменитостей художественной гимнастики, акробатики, воздушной гимнастики из Москвы и Санкт-Петербурга, представителей детских и юношеских спортивных и творческих коллективов. В проекте также участвуют артисты Школы классического балета им. Н. А. Долгушина (Санкт-Петербург).
Кроме того, в шоу задействованы артисты Нижегородского театра оперы и балета, спортсмены сборных команд России, Нижегородской области по художественной, эстетической гимнастике и акробатике, а также ученики школы олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике.
Режиссер-постановщик шоу — заслуженный тренер России, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка. Продюсер театрализованного гимнастического шоу — Оксана Симонова.
Организатором проекта является продюсерский центр Алексея Немова при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».
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