Движение на улице Лебедева-Кумача в Иркутске ограничат из-за ремонта водопровода

С 11 декабря движение транспорта по улице Лебедева-Кумача в Иркутске будет ограничено. Сужение проезжей части произойдет напротив дома № 4 в связи с проведением аварийных работ на линии водопровода, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.