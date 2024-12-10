Движение на улице Лебедева-Кумача в Иркутске ограничат из-за ремонта водопровода

С 11 декабря движение транспорта по улице Лебедева-Кумача в Иркутске будет ограничено. Сужение проезжей части произойдет напротив дома № 4 в связи с проведением аварийных работ на линии водопровода, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Ограничение движения начнется в 9.00 11 декабря и продлится до 18.00 24 декабря. В течение этого периода водителям рекомендуется быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Аварийные работы на линии водопровода являются частью планового обслуживания городской инфраструктуры. Подобные мероприятия регулярно проводятся для предотвращения возможных аварий и улучшения качества коммунальных услуг.