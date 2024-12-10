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Движение на улице Лебедева-Кумача в Иркутске ограничат из-за ремонта водопровода

Сужение проезжей части продлится с 11 по 24 декабря.

Источник: РИА "Новости"

С 11 декабря движение транспорта по улице Лебедева-Кумача в Иркутске будет ограничено. Сужение проезжей части произойдет напротив дома № 4 в связи с проведением аварийных работ на линии водопровода, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ограничение движения начнется в 9.00 11 декабря и продлится до 18.00 24 декабря. В течение этого периода водителям рекомендуется быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Аварийные работы на линии водопровода являются частью планового обслуживания городской инфраструктуры. Подобные мероприятия регулярно проводятся для предотвращения возможных аварий и улучшения качества коммунальных услуг.