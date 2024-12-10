GAYAZOV$ BROTHER$ запустили свой альбом «Тяжелый люкс» в стратосферу

Поп-дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ отправил свой релиз «Тяжелый люкс» (2024) в полет по орбите. К пластинке прикрепили изображение музыкантов. Специально для проекта была сооружена конструкция со стратосферной платформой весом десять килограммов, к которой привязали воздушный шар.