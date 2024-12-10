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GAYAZOV$ BROTHER$ запустили свой альбом «Тяжелый люкс» в стратосферу

Поп-дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ отправил свой релиз «Тяжелый люкс» (2024) в полет по орбите. К пластинке прикрепили изображение музыкантов. Специально для проекта была сооружена конструкция со стратосферной платформой весом десять килограммов, к которой привязали воздушный шар.

Источник: Звук

Поп-дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ отправил свой релиз «Тяжелый люкс» (2024) в полет по орбите. К пластинке прикрепили изображение музыкантов. Специально для проекта была сооружена конструкция со стратосферной платформой весом десять килограммов, к которой привязали воздушный шар.

Сооружение взлетело на высоту 25 тысяч метров над Землей. С помощью закрепленных на нем камер удалось запечатлеть полет на видео, сообщает пресс-служба артистов.

GAYAZOV$ BROTHER$ первыми из российских исполнителей осуществили подобный проект. Таким образом звезды попрощались с «Тяжелым люксом» после выхода студийника «Ночная жизнь» 6 декабря. Альбом стал для коллектива первым за три года.

Ранее Владимир Кристовский из группы Uma2rman рассказал о съемках клипа в космосе.