В Волгограде поменяли схему движения популярных маршруток

Поменяется схема движения маршруток № 123 т, 160, 260, 159, 110, 149.2.т, 149.3.т, 246, а также 174. Теперь их конечная остановка — «Школа № 3».
В облкомтрансе объяснили причину изменений. Корректировки необходимы, чтобы снизить нагрузку транспортного потока на дорогах города-героя и избежать дублирования, сообщила «Волгоградская правда.ру».
Отметим, обновление и развитие общественного транспорта входит в комплексную 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации. Парк пассажирского транспорта в Волгограде сейчас обновлен на 80%. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров докладывал Президенту РФ в конце прошлого года.