В Волгограде поменяли схему движения популярных маршруток

Отметим, обновление и развитие общественного транспорта входит в комплексную 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации. Парк пассажирского транспорта в Волгограде сейчас обновлен на 80%. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров докладывал Президенту РФ в конце прошлого года.