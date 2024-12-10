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В Волгограде поменяли схему движения популярных маршруток

Микроавтобусы, которые обслуживают пассажиров Волгограда и Волжского, будут ездить по-другому с середины декабря.

Поменяется схема движения маршруток № 123 т, 160, 260, 159, 110, 149.2.т, 149.3.т, 246, а также 174. Теперь их конечная остановка — «Школа № 3».

В облкомтрансе объяснили причину изменений. Корректировки необходимы, чтобы снизить нагрузку транспортного потока на дорогах города-героя и избежать дублирования, сообщила «Волгоградская правда.ру».

Отметим, обновление и развитие общественного транспорта входит в комплексную 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации. Парк пассажирского транспорта в Волгограде сейчас обновлен на 80%. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров докладывал Президенту РФ в конце прошлого года.