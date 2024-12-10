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В аэропорту «Кольцово» устанавливают новые кресла с розетками

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали устанавливать новые кресла.

Об этом просили пассажиры, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

«Всего закупили почти 400 новых диванов, на которых смогут разместиться больше 1,5 тысячи пассажиров и сопровождающих, — сообщили в аэропорту. — Первые полсотни из них уже заняли своё место».

Новые кресла установлены возле зоны регистрации в международном терминале. Половина новых диванов оборудована розетками. Есть специальные кресла для маломобильных граждан.

Новые кресла установят там, где их не хватало, также будут заменены старые.

«МК-Урал» ранее писал, что с января по октябрь 2024 года грузооборот екатеринбургского аэропорта Кольцово превысил 11 тысяч тонн и вырос на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Рост фиксируется как на внутрироссийских направлениях (около 15% роста), так и на международных (более 30%)», — сообщили в аэропорту Кольцово.

ЖКХ