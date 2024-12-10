В минтрансе Ростовской области сдали тест на тему борьбы с коррупцией

Сотрудники минтранса Ростовской области написали тест, посвященный борьбе с коррупцией. Об этом рассказали в пресс-службе профильного министерства.
Как выяснилось, опрос состоялся на специальном семинаре, приуроченном к международному дню противодействия коррупционным преступлениям.
Специалисты не только показали знание законов, но и поговорили о неотвратимости наказания для нарушителей, а также о защите людей, сообщающих о фактах коррупции.
Напомним, ранее в регионе был арестован бывший глава донского министерства транспорта Виталий Кушнарев. Предварительно, экс-чиновника заподозрили в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).