Метро в Петербурге в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

Северная столица продолжает активно готовиться к Новому году и Рождеству. Скоро на Дворцовой площади установят огромную живую ель, где в праздничную ночь на фасады зданий выведут масштабную световую проекцию, а в полночь — покажут обращение президента России. Учреждения культуры также запланировали обширную программу мероприятий для всех возрастов. Всего в план вошли более 300 ивентов, из которых почти 200 — от районных администраций. За безопасностью и порядком в это время будут следить спасатели, полицейские и охранные службы.