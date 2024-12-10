Метро в Петербурге в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

Метро в Петербурге в новогоднюю ночь традиционно будет работать в круглосуточном режиме. Это значит, что жители и гости города могут спокойно отмечать праздник и не беспокоиться, как вернуться домой после уличных гуляний. К слову, транспортное движение на Невском проспекте намерены прекратить 31 декабря в 17:00. Об этом сообщил председатель Комитета по культуре Федор Болтин.
— Наземный общественный транспорт будет также работать, но по особому графику, — добавил Болтин.
Северная столица продолжает активно готовиться к Новому году и Рождеству. Скоро на Дворцовой площади установят огромную живую ель, где в праздничную ночь на фасады зданий выведут масштабную световую проекцию, а в полночь — покажут обращение президента России. Учреждения культуры также запланировали обширную программу мероприятий для всех возрастов. Всего в план вошли более 300 ивентов, из которых почти 200 — от районных администраций. За безопасностью и порядком в это время будут следить спасатели, полицейские и охранные службы.