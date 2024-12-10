«Ловушки для штанг»: в Калининграде готовят контактную сеть для новых троллейбусов «Синара»

«Пока троллейбусы “Синара” проходят обкатку в режиме движения по маршрутам городской сети и пусконаладочные процедуры, а также готовятся к выходу на линии, специалисты службы энергохозяйства АО “Калининград-ГорТранс” установили первые в городе ловушки для штанг новых троллейбусов, они служат для того, чтобы улавливать токоприёмники и направлять их на провода, когда троллейбус будет возвращаться под контактную сеть».