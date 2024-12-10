«Ловушки для штанг»: в Калининграде готовят контактную сеть для новых троллейбусов «Синара»

В Калининграде готовят контактную сеть для новых троллейбусов «Синара». Специалисты установили первые ловушки для штанг, которые будут улавливать токоприёмники и направлять их на провода. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Калининград-ГорТранса».
«Пока троллейбусы “Синара” проходят обкатку в режиме движения по маршрутам городской сети и пусконаладочные процедуры, а также готовятся к выходу на линии, специалисты службы энергохозяйства АО “Калининград-ГорТранс” установили первые в городе ловушки для штанг новых троллейбусов, они служат для того, чтобы улавливать токоприёмники и направлять их на провода, когда троллейбус будет возвращаться под контактную сеть».
В ноябре в Калининград доставили первые четыре троллейбуса из Челябинска. Всего до конца года в регион должны привезти 15 новых машин. Группа «Синара» поставит 13 единиц электротранспорта, «Транс-Альфа» — две. Общая сумма контрактов составляет 486 миллионов рублей.
Деньги на обновление троллейбусного парка выделили из резервного фонда правительства РФ. Калининград получил на эти цели 418,3 миллиона рублей.
В 2023 году в городе уже тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.