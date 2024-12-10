Из-за клопов в общежитиях башкирского медуниверситета завели дела

В Уфе из-за клопов в общежитиях Башкирского государственного медицинского университета завели дела. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.
Надзорное ведомство вместе со специалистами Роспотребнадзора провело проверку информации о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в вузе. В результате на начальника хозяйственного отдела и директора студенческого городка завели административные дела по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий» и «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Также в адрес ректора было внесено представление.
— Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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