Из-за клопов в общежитиях башкирского медуниверситета завели дела

Надзорное ведомство вместе со специалистами Роспотребнадзора провело проверку информации о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в вузе. В результате на начальника хозяйственного отдела и директора студенческого городка завели административные дела по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий» и «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Также в адрес ректора было внесено представление.