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В Симферополе открылись елочные базары — обзор цен

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Первые елочные базары развернулись в Симферополе. Цена на сосны стартует от 1200 рублей за метр, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

К примеру, на Куйбышевском рынке привозная сосна стоит 1200 рублей за метр, сосна наборная — от 2000 рублей за метр, а очень нарядная трехметровая пихта — 15 тысяч рублей.

В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.

При этом в продаже можно найти искусственные ели разной ценовой категории. И эта ель прослужит не один год.

Покупатели пока не торопятся приобретать пушистых красавиц домой, а больше прицениваются.

Как сообщала агентство РИА Новости Крым, в администрации Симферополя обещали открытие елочных базаров в Симферополе с 1 декабря.

В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России. Средняя цена за новогоднее дерево составляла 800 рублей.