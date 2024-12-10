В Симферополе открылись елочные базары — обзор цен

В районе перекрестка улиц Турецкой и Крылова привозные сосны по аналогичной цене, а вот крымская уже порядком дороже — 1500 рублей метр. Если же эта сумма окажется слишком большой для кошелька покупателей, то можно приобрести сосновую веточку — всего за 150 рублей.