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«Воды Крыма» получит 15 единиц спецтехники

Аксенов: для «Воды Крыма» купили 15 единиц спецтехники и транспорта.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Для ГУП РК «Вода Крыма» купили 15 единиц спецтехники и транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Для ГУП РК “Вода Крыма” приобретены 15 единиц спецтехники и транспорта, еще три единицы поступят в ближайшее время», — отметил он.

Аксенов пояснил, что техника нужна при выполнении аварийных работ на сетях водоснабжения. Кроме того, она необходима при технологических подключениях. В частности, речь идет, о малогабаритных экскаваторах.

«Автомобили “Газель” обеспечат комфортные условия передвижения бригад аварийно-восстановительных служб и будут направлены во все филиалы предприятия», — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что такие меры способствуют росту доходов «Воды Крыма». Руководитель региона добавил, что прибыль нужно направлять в первую очередь на повышение зарплат работников.

ЖКХ