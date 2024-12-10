«Воды Крыма» получит 15 единиц спецтехники

Для ГУП РК «Вода Крыма» купили 15 единиц спецтехники и транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Для ГУП РК “Вода Крыма” приобретены 15 единиц спецтехники и транспорта, еще три единицы поступят в ближайшее время», — отметил он.
Аксенов пояснил, что техника нужна при выполнении аварийных работ на сетях водоснабжения. Кроме того, она необходима при технологических подключениях. В частности, речь идет, о малогабаритных экскаваторах.
«Автомобили “Газель” обеспечат комфортные условия передвижения бригад аварийно-восстановительных служб и будут направлены во все филиалы предприятия», — отметил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что такие меры способствуют росту доходов «Воды Крыма». Руководитель региона добавил, что прибыль нужно направлять в первую очередь на повышение зарплат работников.