В Смольном рассказали, как подорожают путевки в детские лагеря в 2025 году

Дети работающих граждан, а также дети из спортивных или творческих коллективов при школах могут получить сертификат, компенсирующий 60% стоимости. В 2025 году власти Петербурга планируют выдать 84 250 сертификатов, компенсирующих часть стоимости путевок (в 2024 году — 82 053). Дети с ограниченными возможностями впервые будут отдыхать в лагерях бесплатно. Всего бесплатно поехать в лагерь смогут 17 категорий детей, что это за категории — можно найти по ссылке.