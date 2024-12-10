«В этой школе жизни на одни тройки учусь»: ROMANOVSKAYA выпустила мини-альбом «Нагая»

В промокампании релиза Анна сделала упор на слово «дебют». Почему, спросите вы? Ведь исполнительница уже не раз выпускала музыку сольно. Все просто: раньше Романовская сотрудничала с продюсерами, а теперь решила взять инициативу в свои руки. Быть честной и откровенной, как никогда. И у нее это получилось. Так появился новый псевдоним — ROMANOVSKAYA, где заглавные буквы говорят о стремлении к самовыражению.