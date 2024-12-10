«В этой школе жизни на одни тройки учусь»: ROMANOVSKAYA выпустила мини-альбом «Нагая»

Певица ROMANOVSKAYA представила новый EP «Нагая». Судя по превосходному саунд-дизайну и проникновенным текстам, исполнительница и впрямь обнажила душу перед слушателями. Пускай и метафорически.
С одной стороны — Анна Романовская, бывшая вокалистка хаус-поп-сенсации Cream Soda. С другой — талантливая соло-артистка с невероятным голосом.
В промокампании релиза Анна сделала упор на слово «дебют». Почему, спросите вы? Ведь исполнительница уже не раз выпускала музыку сольно. Все просто: раньше Романовская сотрудничала с продюсерами, а теперь решила взять инициативу в свои руки. Быть честной и откровенной, как никогда. И у нее это получилось. Так появился новый псевдоним — ROMANOVSKAYA, где заглавные буквы говорят о стремлении к самовыражению.
Теперь о новинке. Композиция «Начало» спокойно могла бы вписаться в репертуар Clairo, Билли Айлиш и Авроры. Все характерные тропы поп-минимализма тут на месте: печальные клавишные, пение с тихим надрывом, объемный звук с кучей нюансов, а еще — 80% англоязычной лирики. Сделать шедевр по устоявшейся формуле — уже большое достижение. Не каждая отечественная поп-звезда способна придерживаться «западных» стандартов качества.
А вот «ПлАчу и ПлачУ» делает разворот на 180 градусов, окуная слушателя в хлесткие трэп-биты и динамичные синты. Припев получился особенно хуковым, а главное — до боли жизненным.
ПлАчу и ПлачУ.
ПлАчу и ПлачУ.
В этой школе жизни.
На одни тройки учусь.
«Бит звучит только там, где он необходим», — делится Романовская в пресс-релизе. И действительно, заключительный номер «M.» вновь возвращает артистку к «началу». К балладной рефлексии то есть. Исполнительница повествует о своей беременности и, кажется, вновь испытывает когнитивный диссонанс. Она считает, что «ей все по плечу», и в то же время ловит себя на усталости.
Как итог, «Нагая» — очень чувственный релиз с превосходным саунд-дизайном и неплохими текстами. Но вишенка на торте — голос самой Анны. Как и всегда.
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