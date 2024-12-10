В Воронежской области коронавирусом за неделю заболели 296 человек

За минувшую неделю, со 2 по 8 декабря, COVID-19 с симптомами ОРВИ лабораторно выявили у 296 пациентов в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора накануне, 9 декабря. Любопытно, что и неделей ранее, с 25 ноября по 1 декабря, было столько же заболевших — 296. А вот за неделю до этого — с 18 по 25 ноября — число инфицированных составило 359.
Для сравнения, в июне этого года недельный показатель заболевших колебался на отметке в сто человек, а в октябре превышал одну тысячу.
Для снижения риска передачи заболевания санврачи рекомендуют выполнять шесть простых советов:
— проветривать помещение раз в 30 минут;
— использовать маску в местах массового скопления людей;
— не выходить за пределы дома;
— избегать контактов с другими людьми;
— мыть руки;
— обратиться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.