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В Воронежской области коронавирусом за неделю заболели 296 человек

Роспотребнадзор опубликовал сводку заболеваемости за минувшую семидневку.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю, со 2 по 8 декабря, COVID-19 с симптомами ОРВИ лабораторно выявили у 296 пациентов в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора накануне, 9 декабря. Любопытно, что и неделей ранее, с 25 ноября по 1 декабря, было столько же заболевших — 296. А вот за неделю до этого — с 18 по 25 ноября — число инфицированных составило 359.

Для сравнения, в июне этого года недельный показатель заболевших колебался на отметке в сто человек, а в октябре превышал одну тысячу.

Для снижения риска передачи заболевания санврачи рекомендуют выполнять шесть простых советов:

— проветривать помещение раз в 30 минут;

— использовать маску в местах массового скопления людей;

— не выходить за пределы дома;

— избегать контактов с другими людьми;

— мыть руки;

— обратиться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.

коронавирус