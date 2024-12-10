В большинстве регионов Земли температуры станут выше на 3 градуса Цельсия

Недавно ученые обнаружили при помощи этих подходов, что температуры на нашей планете станут выше двух целевых показателей Парижского соглашения по климату, 1,5 и 2 градуса Цельсия, уже в самое ближайшее время, в середине 2030 годов и в 2040—2050 годах. Это открытие побудило исследователей изучить то, как изменится климат планеты в этот же промежуток времени на региональном уровне.