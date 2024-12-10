В большинстве регионов Земли температуры станут выше на 3 градуса Цельсия

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Американские климатологи объединили 10 самых востребованных моделей климата Земли при помощи ИИ и пришли к выводу, что температуры в большинстве регионов планеты станут выше доиндустриальных значений на 3 градуса Цельсия уже к 2060 году. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Environmental Research Letters.
«При анализе последствий глобального потепления важно учитывать не только общую картину перемен, но и то, как им будут затронуты отдельные регионы мира. Подобные оценки крайне важны для корректного прогнозирования последствий изменения климата для общества и экосистем», — заявил профессор Стэнфордского университета Ной Диффенбо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Профессор Диффенбо, профессор Университета штата Колорадо Элизабет Барнс и профессор Высшей политехнической школы Цюриха Соня Сеневиратне, уже несколько лет работают над использованием методов машинного обучения для построения прогнозов того, как будет меняться климат Земли в последующие десятилетия и столетия.
Недавно ученые обнаружили при помощи этих подходов, что температуры на нашей планете станут выше двух целевых показателей Парижского соглашения по климату, 1,5 и 2 градуса Цельсия, уже в самое ближайшее время, в середине 2030 годов и в 2040—2050 годах. Это открытие побудило исследователей изучить то, как изменится климат планеты в этот же промежуток времени на региональном уровне.
Региональные перемены климата.
Для этого ученые выделили 34 крупных климатических региона на поверхности Земли и просчитали при помощи 10 самых востребованных климатических моделей то, как изменятся температуры на их территории в ближайшие несколько десятилетий. Результаты этих расчетов исследователи обработали и объединили при помощи созданной ими нейросети, что позволило им значительным образом повысить точность региональных прогнозов перемен климата.
Проведенные учеными расчеты показали, что в большинстве регионов планеты температуры будут расти еще быстрее, чем они предполагали в прошлом. К 2060 году этот показатель станет на 3 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений в 26 из 34 изученных климатических регионов Земли, а в 31 из 34 регионов средние температуры вырастут на 2 градуса Цельсия.
Особенно быстро, как отмечают Диффенбо, Барнс и Сеневиратне, температуры будут расти на территории одних из самых густонаселенных климатических регионов планеты, в том числе в Южной Азии, в Средиземноморье, в Центральной Европе и в некоторых регионах Африки южнее Сахары. Это подчеркивает необходимость подготовки к неожиданно быстрым переменам климата в этих уголках Земли, а также говорит о важности усиления борьбы с глобальным потеплением, подытожили исследователи.