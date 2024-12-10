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Строительство дома культуры сорвалось в Братском районе по вине подрядчика

Вопреки требованиям закона строительство не было завершено в 2023, договор расторгли.

Источник: Комсомольская правда

Руководителя организации из Братского района дисквалифицировали за неисполнение муниципального контракта. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Правоохранители выяснили, что в 2022 году администрация Ключи-Булакского сельского поселения заключила контракт с подрядчиком. По документам, он должен был построить дом культуры с танцевальным залом на 150 мест.

— Вопреки требованиям закона строительство объекта не было завершено в 2023, после чего заказчик расторг контракт. В это время прокуратура завела дело об административном правонарушении, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подрядчика привлекли к ответственности и дисквалифицировали на семь месяцев. Также известно, что строительством дома культуры занялась новая компания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 57-летний водитель дорожно-строительной компании потерял сознание и умер в Слюдянке. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.