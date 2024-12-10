Строительство дома культуры сорвалось в Братском районе по вине подрядчика

Руководителя организации из Братского района дисквалифицировали за неисполнение муниципального контракта. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Правоохранители выяснили, что в 2022 году администрация Ключи-Булакского сельского поселения заключила контракт с подрядчиком. По документам, он должен был построить дом культуры с танцевальным залом на 150 мест.
— Вопреки требованиям закона строительство объекта не было завершено в 2023, после чего заказчик расторг контракт. В это время прокуратура завела дело об административном правонарушении, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Подрядчика привлекли к ответственности и дисквалифицировали на семь месяцев. Также известно, что строительством дома культуры занялась новая компания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 57-летний водитель дорожно-строительной компании потерял сознание и умер в Слюдянке. Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.