Новогодняя ночь в Красноярске ожидается тёплой

В Красноярске новогодняя ночь ожидается тёплой. Об этом krsk.aif.ru рассказал начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
По предварительному прогнозу синоптиков, 31 декабря красноярцев ждёт от −13 до −18 градусов. Есть вероятность выпадения небольшого снега.
Синоптик отметил, что в Сибири погода весьма изменчива, поэтому более точный прогноз стоит от Среднесибирского УГМС стоит ждать в 20-х числах декабря.
По данным сервиса «Яндекс Погода», новогодняя ночь ожидается ещё более тёплая. Днём и ночью температура будет в пределах −9 градусов, пройдёт небольшой снег в вечернее время. Аналогичную картину показывает и портал Gismeteo.