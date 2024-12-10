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Новогодняя ночь в Красноярске ожидается тёплой

Прогнозом погоды поделился начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Сейчас в Сан-Хосе: +7° 2 м/с 49% 767 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

В Красноярске новогодняя ночь ожидается тёплой. Об этом krsk.aif.ru рассказал начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

По предварительному прогнозу синоптиков, 31 декабря красноярцев ждёт от −13 до −18 градусов. Есть вероятность выпадения небольшого снега.

Синоптик отметил, что в Сибири погода весьма изменчива, поэтому более точный прогноз стоит от Среднесибирского УГМС стоит ждать в 20-х числах декабря.

По данным сервиса «Яндекс Погода», новогодняя ночь ожидается ещё более тёплая. Днём и ночью температура будет в пределах −9 градусов, пройдёт небольшой снег в вечернее время. Аналогичную картину показывает и портал Gismeteo.