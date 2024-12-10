Какими будут ледовые городки в Советском районе Красноярска

В Советском районе готовятся к Новому году. На территории района возведут два ледовых городка — в сквере Космонавтов и в парке «Солнечная поляна».
На входе сквера Космонавтов гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Также рядом с главными героями будут находиться часы изо льда.
На территории сквера установят две двускатные горки, одна из которых примет форму замка со светящимися окнами и танцующей парой, а вторая горка закружит гостей в вихре «Вальса цветов» и «Танца снежинок».
В ледовом городке оборудуют две средние горки. В центре по традиции установят лабиринт, в котором маленьких гостей встретит Фея Драже. Красноярцы смогут сделать памятные снимки на двух фотозонах — с роялем и на кресле у камина.
Тема ледового городка в парке «Солнечная поляна» в этом году будет посвящена произведению Петра Чайковского «Детский альбом». У входа гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а покататься юные красноярцы смогут на средней горке. Также на территории парка будет установлена фотозона с Бабой Ягой, где все желающие смогут сделать фотографии.
«В этом году изюминкой ледового городка станут QR-коды, которые будут расположены на фигурах и любой желающий сможет перейти по ним и послушать композиции Петра Ильича Чайковского», — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.
Открытие ледовых городков состоится 22 декабря в 17.00 в парке «Солнечная поляна» и 26 декабря в 18.00 в сквере Космонавтов, рассказали в городской администрации.