Какими будут ледовые городки в Советском районе Красноярска

Тема ледового городка в парке «Солнечная поляна» в этом году будет посвящена произведению Петра Чайковского «Детский альбом». У входа гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а покататься юные красноярцы смогут на средней горке. Также на территории парка будет установлена фотозона с Бабой Ягой, где все желающие смогут сделать фотографии.