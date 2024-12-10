Представитель РПЦ просит мэра Дальнегорска в Приморье снести арт-объект в виде пришельца

Буквально на следующий же день на место предполагаемого крушения неизвестного объекта отправились местные жители. Обнаружить каких-либо значимых обломков не удалось. Тем не менее рассказывается об обнаружении там неких черных шариков, свинца и чего-то напоминающего сетку. Через несколько дней на высоту 611 приехал даже Валерий Двужильный, известный на Дальнем Востоке исследователь аномальных явлений. Найденные материалы были отправлены на экспертизу, которая установила их состав. Крошечные чёрные шарики состояли из кремния, железа и свинца. Фрагменты сетки содержали золото, скандий, самарий, лантан, празеодим и натрий. Вскоре наступила эпоха гласности, и случай с дальнегорским феноменом попал в газеты. Это привело к настоящему паломничеству уфологов на Дальний Восток. Информация об инциденте на высоте 611 просочилась в западные страны и обрела настолько культовый статус, что её прозвали «русским Розуэллом». Про Дальнегорский феномен снято несколько документальных фильмов, существуют туристические маршруты к месту падения шара.