Представитель РПЦ просит мэра Дальнегорска в Приморье снести арт-объект в виде пришельца

Снести арт-объект в виде пришельца, стоящего рядом с летающей тарелкой, просит мэра Дальнегорска иерей Андрей Васякин. Об этом пишет телеграм-канал Baza (18+). По мнению служителя церкви, фигурка оскорбляет чувства верующих, сообщает ИА PrimaMedia.
«Благочинный Дальнегорского благочиния иерей Андрей Васякин написал письмо мэру города Александру Теребилову, в котором он “выступил от имени православных христиан” города. Васякин пожаловался на арт-объект в виде космического пришельца, который выглядит “как демоническое существо”. По словам Васякина, в этом месте каждый год проходит крестный ход и молебен, а значит, пришельцам тут не место», — пишет телеграм-канал.
Андрей Васякин, по данным источника, попросил убрать этот объект и прекратить установку подобных на территории города.
Напомним, 29 января 1986 года жители Дальнегорска заметили в вечернем небе неизвестный объект. Это, по словам очевидцев, был светящийся красный шар небольшого размера. Объект двигался параллельно земле, не оставляя за собой огненного или светового следа, и летел абсолютно беззвучно. Полёт неустановленного объекта завершился на горе Известковой, известной как высота 611. Светящийся шар врезался в гору, после чего на протяжении часа над местом аварии наблюдалось свечение, характерное для сильного пожара.
Буквально на следующий же день на место предполагаемого крушения неизвестного объекта отправились местные жители. Обнаружить каких-либо значимых обломков не удалось. Тем не менее рассказывается об обнаружении там неких черных шариков, свинца и чего-то напоминающего сетку. Через несколько дней на высоту 611 приехал даже Валерий Двужильный, известный на Дальнем Востоке исследователь аномальных явлений. Найденные материалы были отправлены на экспертизу, которая установила их состав. Крошечные чёрные шарики состояли из кремния, железа и свинца. Фрагменты сетки содержали золото, скандий, самарий, лантан, празеодим и натрий. Вскоре наступила эпоха гласности, и случай с дальнегорским феноменом попал в газеты. Это привело к настоящему паломничеству уфологов на Дальний Восток. Информация об инциденте на высоте 611 просочилась в западные страны и обрела настолько культовый статус, что её прозвали «русским Розуэллом». Про Дальнегорский феномен снято несколько документальных фильмов, существуют туристические маршруты к месту падения шара.
К слову, о туристических маршрутах. В рамках регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2016 (16+) экскурсионный тур «611 шагов к небу» в «уфо-столицу» края — Дальнегорск занял второе место в номинации «Лучшая идея туристического события».
Поэтому появление «демонического существа» в виде арт-объекта уже не вызывает столько вопросов.