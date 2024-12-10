В Ишимбае гаишники задержали школьника, который пьяным сел за руль «десятки»

В башкирском городе Ишимбай сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного подростка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Ночью ДПСники заметили ВАЗ-2110, за рулем которой находился 16-летний мальчик. У парня не было документов, также у него наблюдались явные признаки опьянения. Медосвидетельствование все подтвердило — 0,853 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Оказалось, что «десятка» принадлежит отцу подростка. Родители пояснили, что сын якобы пошел к друзьям, а ключи взял без спроса.
На подростка составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Оформлены процессуальные материалы, которые направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Владимир Севастьянов напомнил, что о нарушениях ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 и в телеграм-чате Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.
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