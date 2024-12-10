Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишимбае гаишники задержали школьника, который пьяным сел за руль «десятки»

В Башкирии за рулем поймали пьяного 16-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного подростка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Ночью ДПСники заметили ВАЗ-2110, за рулем которой находился 16-летний мальчик. У парня не было документов, также у него наблюдались явные признаки опьянения. Медосвидетельствование все подтвердило — 0,853 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что «десятка» принадлежит отцу подростка. Родители пояснили, что сын якобы пошел к друзьям, а ключи взял без спроса.

На подростка составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Оформлены процессуальные материалы, которые направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Владимир Севастьянов напомнил, что о нарушениях ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 и в телеграм-чате Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.