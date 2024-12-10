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Заплыв «моржей» прошел на Гребном канале в Ростове-на-Дону

40 «моржей» устроили заплыв на Гребном канале в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 декабря на Гребном канале в Ростове-на-Дону прошли соревнования «моржей». За безопасностью пловцов следили спасатели, рассказали в региональном управлении МЧС.

Всего за победу поборолись 40 человек. Любители закаливания заявили, что время года им не помеха, наоборот, «чем холоднее, тем лучше».

Кроме того, участники заплыва напомнили примету: если в декабре начать моржевание, то весь следующий год будешь здоров и богат.

К слову, это уже не первый такой выход на воду. В ноябре этого года состоялся осенне-зимний заплыв на дистанции в 25 и 30 метров.