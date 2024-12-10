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Бьянка проиграла суд лейблу Koala Music

Поп- и R&B-артистке Бьянке отказали в удовлетворении иска против лейбла Koala Music (бывший Sony Music Russia). В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и потребовав компенсацию.

Источник: Звук

Поп- и R&B-артистке Бьянке отказали в удовлетворении иска против лейбла Koala Music (бывший Sony Music Russia). В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и потребовав компенсацию.

В течение месяца Бьянка может обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает «Газета.Ru».

В апреле девушка также рассказала, что лейблы скрывают доходы от исполнителей. По словам звезды, она сама сталкивалась с таким обманом, так как не разбирается в цифрах.