Бьянка проиграла суд лейблу Koala Music

Поп- и R&B-артистке Бьянке отказали в удовлетворении иска против лейбла Koala Music (бывший Sony Music Russia). В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и потребовав компенсацию.
В течение месяца Бьянка может обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает «Газета.Ru».
В апреле девушка также рассказала, что лейблы скрывают доходы от исполнителей. По словам звезды, она сама сталкивалась с таким обманом, так как не разбирается в цифрах.