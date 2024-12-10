По заветам Павлова. Как превратить пищеварение в инструмент для крепкого здоровья

Хороший пример: ЖКТ можно научить лучше выводить углеводы из организма за счет увеличения их процента в рационе. Эксперименты показали, что, если добавить к привычной диете глюкозу и придерживаться нового режима хотя бы три дня, время полураспада поглощенных углеводов ускорится (в ходе исследования удалось сократить время с 29,1 минуты до 20,7 минуты). Это означает, что в ответ на увеличение нагрузки по переработке углеводов может произойти быстрая и специфическая адаптация работы механизмов тонкого кишечника. Аналогичных результатов удалось добиться и с жирами. Однако исследователи также заметили, что увеличение конкретных продуктов приводит к более быстрому выводу из организма именно их: в случае экспериментов с углеводами эффект «ускорения» не распространился на белки, а в случае с жирами — на углеводы. Кроме того, эффект носил кратковременный характер и обычно исчезал через три-четыре дня.