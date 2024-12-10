Илья Колоколов стал руководителем омского спорткомплекса «Юность»

Сегодня, 10 декабря, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский представил коллективу омского спорткомплекса «Юность» нового руководителя. Им стал Илья Колоколов.
Как отметил Евгений Баньковский, у Ильи Колоколова имеется богатый опыт в сфере управления спортивными учреждениями.
«Уверен, что под его руководством “Юность” станет центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни», — подчеркнул чиновник.
Отмечается, что Колоколов приступил к своим обязанностям уже сегодня.