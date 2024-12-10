К Новому году в Крыму нарядят 12-метровый секвойядендрон

В этом году в Никитском ботаническом саду впервые украсят секвойядендрон игрушками, которые изготовили дети, отдыхающие в крымских санаториях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.
По инициативе Министерства туризма, 12-метровый секвойядендрон, который украшает главный вход, будет наряжен игрушками, созданными руками юных гостей Крыма, отдыхающих в санаториях полустрова.
Каждый участник сможет проявить свою фантазию и создать как индивидуальную, так и коллективную работу. В конце декабря сотрудники Министерства организуют передачу игрушек в Никитский ботанический сад, где перед Новым годом состоится торжественное украшение дерева. Авторы лучших работ будут награждены подарками и благодарственными письмами.
«Мы приглашаем санатории присоединиться к акции и пригласить их маленьких гостей к участию — такое новогоднее дерево можно встретить только в Крыму. Надеемся, что полученные впечатления останутся до следующей поездки на отдых в наш регион», — отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.