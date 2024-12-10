К Новому году в Крыму нарядят 12-метровый секвойядендрон

«Мы приглашаем санатории присоединиться к акции и пригласить их маленьких гостей к участию — такое новогоднее дерево можно встретить только в Крыму. Надеемся, что полученные впечатления останутся до следующей поездки на отдых в наш регион», — отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.